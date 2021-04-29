После развода с Маккензи в 2019 году Джефф Безос потерял часть состояния, ведь пакет его акций в компании Amazon сократился с 16% до 12%. И он все равно остался самым богатым человеком мира.
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Сколько зарабатывает Джефф Безос
Собственный капитал миллиардера увеличился на 75 миллиардов долларов в 2020 году. Это означает, что он зарабатывал:
- 205 миллионов долларов в день;
- 8,6 миллиона долларов в час;
- около 2400 долларов в секунду.
Эти деньги Безос заработал благодаря росту акций его компании Amazon. Интересно, что в офисе миллиардер проводит не так уж много времени: приходит в 10 утра, а в 17:00 уже идет.
Что Джефф Безос делает с деньгами
Инвестиции
Несмотря на то, что Безос – самый богатый в мире, он продолжает наращивать свой капитал и для этого инвестирует в различные компании Обычно это технологические стартапы или биотехнологические компании. Безос также скупает недвижимость.
Космос
Значительную часть своего состояния Безос готов тратить на исследования космоса. У него есть собственная компания Blue Origin, которая является прямым конкурентом SpaceX Илона Маска. Недавно они боролись за контракт с NASA.
Компания Джефф Безос / Фото фейсбук Blue Origin
Благотворительность
Безос активно занимается благотворительностью.
- В 2018 году он создал фонд "Первый день" и пообещал пожертвовать 2 миллиарда долларов на поддержку бездомных и улучшение качества начального образования в бедных кварталах.
- В 2020 году он запустил Фонд Земли Безос как инициативу по борьбе с изменением климата, взяв на себя 10 миллиардов долларов.
Сколько времени понадобилось бы, чтобы Джефф Безос потратил свои деньги
Предположим, что Джефф Безос распродал все свои акции и другие активы и перестал зарабатывать деньги, имея 201 миллиард долларов, по данным Forbes.
Если он будет тратить 1 миллион долларов ежедневно, то этих денег ему хватит на 550 лет.
Что можно приобрести за 1 миллион долларов:
- Квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке;
- Собственный остров;
- Спорткар Jaguar C-X75;
- Картину Jeune Femme a L'Ombrelle ("Молодая леди с зонтиком") Огюста Ренуара;
- Ожерелье императрицы Микимото.