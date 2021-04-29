После развода с Маккензи в 2019 году Джефф Безос потерял часть состояния, ведь пакет его акций в компании Amazon сократился с 16% до 12%. И он все равно остался самым богатым человеком мира.

Интересно Старый дом и завтрак в McDonald's: почему жизнь миллиардера Уоррена Баффета такая простая

Сколько зарабатывает Джефф Безос

Собственный капитал миллиардера увеличился на 75 миллиардов долларов в 2020 году . Это означает, что он зарабатывал:

205 миллионов долларов в день;

8,6 миллиона долларов в час;

около 2400 долларов в секунду.

Эти деньги Безос заработал благодаря росту акций его компании Amazon. Интересно, что в офисе миллиардер проводит не так уж много времени: приходит в 10 утра, а в 17:00 уже идет.

Что Джефф Безос делает с деньгами

Инвестиции

Несмотря на то, что Безос – самый богатый в мире, он продолжает наращивать свой капитал и для этого инвестирует в различные компании Обычно это технологические стартапы или биотехнологические компании. Безос также скупает недвижимость.

Космос

Значительную часть своего состояния Безос готов тратить на исследования космоса. У него есть собственная компания Blue Origin, которая является прямым конкурентом SpaceX Илона Маска. Недавно они боролись за контракт с NASA.



Компания Джефф Безос / Фото фейсбук Blue Origin

Благотворительность

Безос активно занимается благотворительностью.

В 2018 году он создал фонд "Первый день" и пообещал пожертвовать 2 миллиарда долларов на поддержку бездомных и улучшение качества начального образования в бедных кварталах.

В 2020 году он запустил Фонд Земли Безос как инициативу по борьбе с изменением климата, взяв на себя 10 миллиардов долларов .

Сколько времени понадобилось бы, чтобы Джефф Безос потратил свои деньги

Предположим, что Джефф Безос распродал все свои акции и другие активы и перестал зарабатывать деньги, имея 201 миллиард долларов, по данным Forbes .

Если он будет тратить 1 миллион долларов ежедневно, то этих денег ему хватит на 550 лет.

Что можно приобрести за 1 миллион долларов:

Квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке;

Собственный остров;

Спорткар Jaguar C-X75;

Картину Jeune Femme a L'Ombrelle ("Молодая леди с зонтиком") Огюста Ренуара;

Ожерелье императрицы Микимото.