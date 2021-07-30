Гривня стрімко зміцнює свої позиції: що буде з курсом долара на початку осені

Українська гривня зміцнює свої позиції на валютному ринку. Цьому сприяє значне покращення платіжного балансу, яке стало можливим на фоні сприятливих фінансових умов. Як буде розвиватися ситуація з нацвалютою – читайте далі.

Глава інвестиційної компанії Універ Тарас Козак вважає, що обсяги надходжень долара США в Україну зростають.

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Головні фактори впливу

Зростання цін на експорту продукцію (агро, руда, чорні метали) позитивно впливає на українську економіку. Аналогічний ефект мають "фінансові транші" від заробітчан, які демонструють тенденцію до зростання, та неочікувано врожайний сезон. Ба більше, фактична відмова Міжнародного валютного фонду виділити Україні 700 мільйонів доларів до вересня 2021 року не надто стурбувала гравців валютного ринку.

Натомість Мінфін повідомив про залучення 500 мільйонів доларів завдяки додатковому розміщенню єврооблігацій. Крім того, схоже, що Україні вдасться успішно завершити новий раунд переговорів з МВФ та отримати транш у розмірі 2,7 мільярда доларів протягом наступних двох місяців. На вересень заплановані рекордні виплати по валютних боргах, але схоже, що це не буде проблемою.

Тарас Козак розповів, що чекає на гривню / Інфографіка Finance.ua

Така ситуація склалася завдяки перевиконанню планів щодо доходів бюджету за перші шість 2021 року. До державної скарбниці надійшло на 23,7 мільярда гривень більше, ніж прогнозували. Одна з головних причин цього рекорду – стрімке зростання цін. Зараз річна інфляція коливається на рівні 10%.

Що чекає на гривню

Українська нацвалюта швидко зростає в ціні. Національний банк України вирішив не тримати курс долара вище важливої психологічної позначки – 27 гривень за долар. Станом на сьогодні, 30 липня, Нацбанк встановив курс на рівні 26,88 гривні за долар.

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Тарас Козак вважає, що у найближчому майбутньому курс долара США залишатиметься в діапазоні 26,5 – 27,5 гривні за долар. Однак, більш важливе значення для зміцнення гривні мають Мінфін та впливові експортери.