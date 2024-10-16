Вилучили з обігу: які злоті більше не використовують

Польща, як і багато держав у світі, періодично оновлює дизайн купюр національної валюти, а також вилучає з обігу банкноти, які більше не відповідають встановленим стандартам. Зокрема, деякі злоті більше не є законним платіжним засобом.

Які злоті більше не в обігу

Польща на сьогодні стрімко розвивається та виривається в лідери Європи. Це в тому числі результат низки реформ, які провели в країні. Серед них була й масштабна грошова реформа – деномінація, спрямована на стримування інфляції, пише InPoland.

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Зокрема, у 1995 році в Польщі ввели в обіг злоті у своєму сучасному вигляді. Йдеться про купюри номіналом 10, 20, 50, 100, 200 злотих. Друкувати ці купюри почали у 1994 році. Водночас найбільшу банкноту польської валюти – 500 злотих – випустили та ввели в обіг аж у 2017 році.

Крім того, в 1990-их з обігу вилучали старі банкноти. Йдеться про купюри з номіналами, які сягали мільйонів. Останні банкноти номіналом 1 і 2 мільйони злотих втратили статус законного платіжного засобу 1 січня 1997 року.

Нагадаємо, що з часом Польща, як країна ЄС, має перейти на євро. Проте навесні 2024 року у Польщі заявили, що країна не готова до цього кроку. У Мінфіні заявили, що наразі це невиправдано.

Станом на 16 жовтня курс злотого коливається на рівні 10,46 гривні, за даними НБУ. Банки в Україні в середньому купують злотий за 10,30 гривні, а продають валюту за курсом на рівні 10,60 гривні, інформує "Мінфін".