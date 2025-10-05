За скільки зараз можна купити золотий злиток
- У "Приватбанку" ціна 1 грама золота варіюється залежно від ваги злитка.
- НБУ встановив закупівельні ціни на банківське золото від 5 053,84 до 5 104,89 гривні за грам, залежно від якості металу.
Банківське золото – це хороша інвестиція, яка дозволяє зберегти заощадження від впливу інфляції. Зазвичай воно реалізується у вигляді монет та злитків.
Яка вартість золотого злитка?
Вартість золотого злитка залежить від категорії. Також на його ціну впливає кінцева вага, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".
Читайте також Банкнота 1000 доларів: чи можна нею розраховуватись зараз
Залежно від ваги, сьогодні у "Приватбанку" вартість золота така:
- за злиток 1 грам доведеться заплатити 6 920 гривні за грам;
- 5 грамів – 6 255 гривні за грам, тобто злиток коштує – 31 275 гривень;
- 10 грамів – 6 100 гривень за грам, злиток коштуватиме 61 100 гривень;
- 50 грамів – 5 715 гривень за грам, злиток має ціну – 285 750 гривні;
- 100 грамів – 5 640 гривень за грам, злиток обійдеться у – 564 000 гривні.
Тобто, чим більша вага золота, тим менша ціна за грам.
Скільки можна отримати при здачі золота зараз?
Тарифи на здачу золота визначаються індивідуально. Наприклад, НБУ, 3 жовтня встановив такі закупівельні ціни:
- банківське золото (метал найвищої проби) коштує – 5 104,89 гривні за грам;
- метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 089,58 гривні за грам;
- а той, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 053,84 гривні за грам.
Як подорожчало золото восени 2025?
У жовтні рекордна вартість золота за унцію сягнула – 3 895,09 долара. Для порівняння, 1 числа максимальна ціна за сесію склала – 3 891,96 гривні за унцію.
1 жовтня закупівельна вартість банківського золота складала – 4 996,62 гривні за грам. Якщо порівняти з вереснем, то в цей місяць 1 числа ціна була – 4 485,28 гривні за грам.