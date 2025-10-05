Банківське золото – це хороша інвестиція, яка дозволяє зберегти заощадження від впливу інфляції. Зазвичай воно реалізується у вигляді монет та злитків.

Яка вартість золотого злитка?

Вартість золотого злитка залежить від категорії. Також на його ціну впливає кінцева вага, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Залежно від ваги, сьогодні у "Приватбанку" вартість золота така:

за злиток 1 грам доведеться заплатити 6 920 гривні за грам;

5 грамів – 6 255 гривні за грам, тобто злиток коштує – 31 275 гривень;

10 грамів – 6 100 гривень за грам, злиток коштуватиме 61 100 гривень;

50 грамів – 5 715 гривень за грам, злиток має ціну – 285 750 гривні;

100 грамів – 5 640 гривень за грам, злиток обійдеться у – 564 000 гривні.

Тобто, чим більша вага золота, тим менша ціна за грам.

Скільки можна отримати при здачі золота зараз?

Тарифи на здачу золота визначаються індивідуально. Наприклад, НБУ, 3 жовтня встановив такі закупівельні ціни:

банківське золото (метал найвищої проби) коштує – 5 104,89 гривні за грам;

метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 089,58 гривні за грам;

а той, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 053,84 гривні за грам.

Як подорожчало золото восени 2025?