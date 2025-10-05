За сколько сейчас можно купить золотой слиток
- В "Приватбанке" цена 1 грамма золота варьируется в зависимости от веса слитка.
- НБУ установил закупочные цены на банковское золото от 5 053,84 до 5 104,89 гривны за грамм, в зависимости от качества металла.
Банковское золото – это хорошая инвестиция, которая позволяет сохранить сбережения от влияния инфляции. Обычно оно реализуется в виде монет и слитков.
Какова стоимость золотого слитка?
Стоимость золотого слитка зависит от категории. Также на его цену влияет конечный вес, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".
Читайте также Банкнота 1000 долларов: можно ли ею рассчитываться сейчас
В зависимости от веса, сегодня в "Приватбанке" стоимость золота такова:
- за слиток 1 грамм придется заплатить 6 920 гривен за грамм;
- 5 граммов – 6 255 гривны за грамм, то есть слиток стоит – 31 275 гривен;
- 10 граммов – 6 100 гривен за грамм, слиток будет стоить 61 100 гривен;
- 50 граммов – 5 715 гривен за грамм, слиток имеет цену – 285 750 гривен;
- 100 граммов – 5 640 гривен за грамм, слиток обойдется в – 564 000 гривен.
То есть, чем больше вес золота, тем меньше цена за грамм.
Сколько можно получить при сдаче золота сейчас?
Тарифы на сдачу золота определяются индивидуально. Например, НБУ, 3 октября установил такие закупочные цены:
- банковское золото (металл наивысшей пробы) стоит – 5 104,89 гривны за грамм;
- металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 089,58 гривны за грамм;
- а тот, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 053,84 гривны за грамм.
Как подорожало золото осенью 2025 года?
В октябре рекордная стоимость золота за унцию достигла – 3 895,09 доллара. Для сравнения, 1 числа максимальная цена за сессию составила – 3 891,96 гривны за унцию.
1 октября закупочная стоимость банковского золота составляла – 4 996,62 гривны за грамм. Если сравнить с сентябрем, то в этот месяц 1 числа цена была – 4 485,28 гривны за грамм.