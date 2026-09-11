Чому на доларах друкують зірочку

Значення деяких деталей на американських грошах громадянам пояснює Монетний двір США. Зокрема, увагу колекціонерів привертає невелика зірочка біля серійного номера, яку можна побачити далеко не на кожній купюрі "головної валюти світу".

Важливо, що така позначка аж ніяк не змінює статусу чи номіналу – банкнота залишається звичайним платіжним засобом, а поява символу пов'язана безпосередньо з особливостями друку.

Річ у тім, що на виробництві готівки дефектний аркуш можуть виявити вже після нанесення серійних номерів. Його необхідно замінити, однак точне повторне використання тих самих позначень – доволі трудомісткий та дорогий процес.

Тож для таких випадків передбачено спеціальну заміну з власною нумерацією, де замість останньої літери ставлять зірочку.



Серійний номер із зірочкою / Фото U.S. Currency Education Program

Через відносну рідкість такі банкноти популярні серед колекціонерів, однак окремо Бюро гравіювання та друку їх не продає – знайти особливі купюри можна лише в обігу.

Нагадаємо, незвичну репутацію у США має й номінал 2 долари. Тривалий час американці вважали їх нещасливими й незручними для розрахунків, або ж навіть відривали кутики, через що гроші вже не могли повторно потрапляти в обіг.

Зрештою, слабкий попит призвів до припинення друку в 1966 році, однак через десять років номінал повернули до 200-річчя незалежності США. Утім, усе знову пішло не за планом – новий випуск громадяни часто сприймали як колекційний і відкладали замість того, щоб використовувати в повсякденному житті.