Зіркові мільярдери: які знаменитості активно купують біткойн

Криптовалюта щороку набирає все більше і більше популярності. Зараз біткойн купують не лише програмісти чи розробники, але й актори, спортсмени та музиканти. Вони активно інвестують в цифрову валюту та навіть створюють свої токени.

Джерело: Фінанси 24

Пропонуємо переглянути список зірок, які зробили інвестиції в криптовалюту.

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Ештон Кутчер

У 2010 році він інвестував в кіберспортивний стартап UnikoinGold і став співзасновником інвестиційної компанії A-Grade Investments. Вони займались купівлею часток в IT-компаніях і фінансували такі компанії як Spotify, Airbnb і Uber, а також BitPay.

У 2013 році Кутчер виступив на конференції TechCrunch Disrupt, де заявив, що біткойн набирає шалених обертів, і не помилився. Станом на 25 січня ціна першої криптовалюти становить понад 33 тисячі доларів.



Ештон Кутчер / Фото AP

Г'ю Лорі

Актор, який більше відомий як "доктор Хаус", у 2015 році купив біткойн на 5 тисяч доларів. Таку інвестицію йому запропонував зробити друг, однак, що далі сталось з валютою – не відомо. Проте, якщо перевести вкладення на сьогоднішній курс, то інвестиція, ймовірно, стала успішною.



Г'ю Лорі / Фото Yahoo Finance

Майк Тайсон

У 2015 році боксер заявив про створення своєї мережі біткойн-банкоматів. Вже за пів року компанія показала вражаючі результати – вона не тільки запустила банкомати, але й створила мобільний додаток для трейдингу. Спортсмен вважає, що через кілька років біткойни і інші цифрові валюти стануть нормальною частиною грошових систем.



Майк Тайсон / Фото All Elite Wrestling

Джонні Депп

Зірка Голлівуду Джоні Депп у 2018 році почав співпрацювати з блокчейн-стартапом TaTaTu, який займається виробництвом фільмів. Згідно з угодою, актор через свою кінокомпанію Infinitum Nihil займеться випуском стрічок і цифрового контенту.



Джоні Депп / Фото EPA

Ліонель Мессі

У 2017 році Мессі став амбасадором ізраїльської компанії Sirin Labs. Саме вона є розробницею першого в світі криптосмартфона Finney. Тоді головним гаслом стартапу, який футболіст розмістив в себе у твіттері, був: "Давайте заб'ємо пару голів разом і принесемо технологію блокчейн в маси".



Ліонель Мессі / Фото EPA

Мадонна

Одна з найбільш епатажних американських зірок використовує криптовалюту для благодійності. У 2018 році фонд співачки Raising Malawi, який допомагає сиротам Малаві з 2006 року, почав співпрацювати з блокчейн-стартапом Ripple.



Мадонна / Фото EPA

Snoop Dogg

Американський репер так само як і Мадонна співпрацює з криптокомпанією Ripple. Так, у 2018 році артист виступив на блокчейн-вечірці XRP Community Night. Однак вперше про біткойни він заговорив ще у 2013 році, коли запропонував своїм фанатам купити його новий альбом за криптовалюту. Вже у 2017 році Snoop Dogg став інвестором онлайн-брокера Robinhood.



Snoop Dogg / Фото Globallookpress