Жителі Маямі будуть отримувати особливі виплати у біткойнах: це частина амбітного плану

Мер Маямі Френсіс Суарес анонсував створення криптогаманців для жителів американського міста. Цей проєкт є частиною плану з перетворення Маямі у столицю цифрового світу.

Суарес зазначив, що створення цифрових гаманців потрібне для того, щоб жителі Маямі могли отримувати дивіденди від міської цифрової монети MiamiCoin, які будуть виплачувати у біткойнах. Актуальна вартість MiamiCoin коливається на рівні 0,02412920 долара, згідно з CoinGeckо.

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Жителі Маямі зможуть отримувати дивіденди у біткойнах

За словами американського політика, токен MiamiCoin приніс місту понад 21 мільйон доларів з моменту запуску у серпні. За таких темпів дохід від криптовалюти може скласти приблизно одну п'яту щорічних надходжень від податків. Суарес також вірить, що місто зможе заробити більше ніж 60 мільйонів доларів завдяки MiamiCoin у наступному році.

Френсіс Суарес висловив сподівання, що у майбутньому Маямі зможе працювати без податків. Раніше цього місяця мер Маямі зазначив, що наступну зарплату він отримає у біткойнах. Його офіс повідомив Forbes, що глава міста отримує гроші у доларах, які відразу конвертуються у найпопулярнішу криптовалюту світу.

Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс теж повідомив, що отримає три перші заробітні плати на посаді у криптовалюті. Адамс також висловив сподівання, що він зможе сприяти змінам, розповів про намір створити загальноміську цифрову валюту.

Крім того, політик прагне зробити так, що державні службовці мали змогу отримувати зарплату у біткойнах, а жителі міста – оплачувати свої витрати. Наразі закон у штаті Флорида забороняє місцевим органам державної влади володіти волатильними (нестабільними) активами.