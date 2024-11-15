Здорожчання долара США може спровокувати хаос у світі, – Chatham House

Експерт поділився прогнозом для світу, якщо долар США продовжить зростати в ціні. Зокрема, він виділив ключові ризики та ключову причину подорожчання долара США.

Зростання долара може зашкодити світовим ринкам

Долар стрімко зростає в ціні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. До того ж Трамп пропонує політику, яка цілком ймовірно підсилить долар під час його другого терміну в Білому домі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Посилення позицій долара США на ринку може спровокувати хаос на глобальних ринках, за словами експерта Chatham House. Цікаво, що Дональд Трамп заявляв, що він прагнув би бачати слабший долар. Мовляв, це потрібно для зменшити торговий дефіцит США та підтримки конкурентоспроможності американського експорту.

Експерт наголосив, що наразі існує ризик, що долара США, який й так дорогий, стане ще більш очевидно переоціненим. За його словами, це може збільшити ризики для фінансової стабільності у світі. Нагадаємо, що 14 листопада долар досягнув пікового рівня за рік на ринку.

На думку фахівця, здорожчання долара може спровокувати "пригнічення" світової торгівлі, а також сплеск інфляції на глобальному рівні. Зокрема, країнам, валюта яких девальвує щодо долара, буде важче приборкати зростання цін.