Обвал китайських акцій на біржі в Гонконзі

Акції китайських технологічних компаній, які торгуються на Гонконзькій фондовій біржі, різко впали в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Цінні папери зафіксували спад на приблизно 20%, розширивши свої попередні втрати. Одна з головних причин – це рішення інвесторів про скорочення своїх часток у цих компаніях на тлі зростання геополітичних ризиків та обережності щодо їхніх прибутків.

До теми! Загалом Індекс Hang Seng Tech втратив під час сьогоднішніх торгів 3,2%. Серед лідерів за втратами на ринку JD.com Inc та Xiaomi Corp.

Знецінення акцій компаній з технологічного сектору негативно вплинуло на ширший спектр усіх китайських акцій на Гонконзькій біржі. Ці активи впали в ціні на 2,2%.

Крім того, Китай готується до вступу на посаду президента США Дональда Трампа, який переміг на виборах у листопаді. Нагадаємо, що 6 листопада акції як на біржі материкового Китаю, так і в Гонконзі демонстрували від'ємну динаміку.