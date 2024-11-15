Подорожание доллара США может спровоцировать хаос в мире, – Chatham House

Эксперт поделился прогнозом для мира, если доллар США продолжит расти в цене. В частности, он выделил ключевые риски и ключевую причину подорожания доллара США.

Рост доллара может навредить мировым рынкам

Доллар стремительно растет в цене после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. К тому же Трамп предлагает политику, которая вполне вероятно усилит доллар во время его второго срока в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Усиление позиций доллара США на рынке может спровоцировать хаос на глобальных рынках, по словам эксперта Chatham House. Интересно, что Дональд Трамп заявлял, что он стремился бы видеть слабый доллар. Мол, это нужно для уменьшить торговый дефицит США и поддержки конкурентоспособности американского экспорта.

Эксперт отметил, что сейчас существует риск, что доллар США, который и так дорогой, станет еще более очевидно переоцененным. По его словам, это может увеличить риски для финансовой стабильности в мире. Напомним, что 14 ноября доллар достиг пикового уровня за год на рынке.

По мнению специалиста, подорожание доллара может спровоцировать "угнетение" мировой торговли, а также всплеск инфляции на глобальном уровне. В частности, странам, валюта которых девальвирует относительно доллара, будет труднее обуздать рост цен.