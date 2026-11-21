Adv

Які метали ховаються у звичайному холодильнику

Навіть повністю неробочий холодильник має приховану цінність завдяки своєму складу. Найдорожчою складовою такого приладу виявляється зовсім не масивний сталевий корпус, а кольорові метали, заховані всередині, розповідає 24 Канал.

Для прикладу візьмемо старий холодильник "Дніпро" вагою приблизно 58 кілограмів. Його точний склад залежить від моделі та року випуску, але в конструкції таких приладів зазвичай є кілька видів металу:

Найбільше всередині сталі, з якої виготовляли корпус, дверцята та частину внутрішніх конструкцій.

Також у холодильнику є мідь, яку можна знайти в обмотці компресора та трубках системи охолодження.

Алюміній використовували у деяких теплообмінниках та інших деталях.

Згідно із дослідженнями з переробки холодильників, у базовій моделі вагою 58,4 кілограма приблизно:

32,1 кілограма низьколегованої сталі;

2,2 кілограма алюмінію;

та 1,3 кілограма міді.

Решта ваги припадає на пластик, скло, ізоляцію та інші матеріали.

Скільки платять за брухт в Україні

Вартість металу безпосередньо залежить від його виду, чистоти та пункту прийому. За даними порталу Metalolom.biz.ua, станом на листопад 2026 року середні ціни в Україні такі:

Вид металу Середня ціна за 1 кг Чорний металобрухт 1,89 гривні Сталь 5,20 гривні Алюміній 61,87 гривні Мідь 483,93 гривні

Різниця між вартістю велика, тому під час здачі холодильника важливо не змішувати всі металеві деталі в одну купу.

Яку суму можна отримати за холодильник

Якщо розібрати згаданий холодильник "Дніпро" вагою 58,4 кілограма та здати метали окремо, сума вийде доволі приємною.

Вартість трьох основних металів у приладі за актуальними середніми цінами буде такою:

32,093 кілограма сталі за 5,20 гривні – приблизно 167 гривень;

2,189 кілограма алюмінію за 61,87 гривні – близько 135 гривень;

1,308 кілограма міді за 483,93 гривні – приблизно 633 гривні.

Отже, вартість цих трьох металів становить близько 935 гривень.

Однак це орієнтовна сума, а не гарантована виплата за будь-який холодильник "Дніпро". Різні моделі техніки мають неоднакову кількість міді й алюмінію. Тому фактична сума може бути як меншою, так і більшою за наведений орієнтир.

Важлиов! Щоб отримати максимальну вигоду, експерти радять заздалегідь зателефонувати у кілька пунктів прийому та дізнатися їхні умови. Найвигідніше сортувати метали окремо, щоб не віддавати дорогу мідь за ціною чорного брухту.

Нагадаємо, заробити можна не лише на холодильнику, а й на старій пралці. У пральній машині є мідь, алюміній, нержавіюча сталь та інші матеріали, які після розбирання можна здати окремо. За орієнтовними підрахунками, така техніка може принести від 564 до майже 1 200 гривень залежно від її моделі та вмісту металів.