Що всередині пральної машини

Справжня цінність пралки ховається у її деталях, виготовлених із чорних та кольорових металів. Залежно від моделі в ній є сталь, нержавіюча сталь, мідь, алюміній, латунь, розповідає 24 Канал.

За підрахунками, у пральній машині може бути близько 40 – 60 кілограмів чорного металу. Проте кольорові метали коштують набагато дорожче.

Найціннішою складовою є мідь. Вона міститься передусім в електродвигуні, проводці, котушках і деяких елементах системи керування. За різними оцінками у пралці можна знайти близько 0,7 – 1,5 кілограма міді в обмотках. Водночас точна кількість залежить від моделі та типу двигуна.

Також у конструкції можуть бути:

алюміній – приблизно 1 – 3 кілограми;

нержавіюча сталь – близько 3 – 6 кілограмів, зокрема в барабані або окремих деталях;

латунь та інші кольорові метали – у невеликих деталях, з'єднаннях та окремих вузлах;

Однак конструкція старих і нових пральних машин відрізняється, а в частині моделей бак може бути пластиковим, тоді як барабан виготовляють із нержавіючої сталі. Тому цифри лише орієнтовні.

Скільки коштує метал зі старої пралки

У вересні за даними Metalolom.biz.ua, середня ціна чорного лому становить 2,49 гривні за кілограм. Мідь приймають у середньому по 481,36 гривні, алюміній — по 72,41 гривні, а нержавіючу сталь – по 18,38 гривні за кілограм.

Якщо взяти ці ціни та орієнтовніий вміст металів у пралці, отримаємо таку вартість:

Метал Орієнтовна кількість Середня ціна Орієнтовна вартість Чорний лом 40 – 60 кілограмів 2,49 гривні за кілограм 100 – 149 гривень Мідь 0,7 – 1,5 кілограма 481,36 гривні за кілограм 337 – 722 гривні Алюміній 1 – 3 кілограма 72,41 гривні за кілограм 72 – 217 гривень Нержавіюча сталь 3 – 6 кілограма 18,38 гривні за кілограм 55 – 110 гривень

Таким чином, вартість цих металів у старій пральній машинці становить приблизно від 564 до 1 199 гривень.

Але це не означає, що саме стільки гарантовано виплатять у пункті прийому. Адже фактична ціна залежить від конкретного пункту, виду металу та його стану.

Водночас, якщо просто привезти стару пральну машину цілком, значну частину її ваги можуть оцінити за ціною чорного металу. Натомість найбільшу суму принесе саме сортування металів. Тому перед поїздкою до пункту прийому пралку радять розібрати.

Нагадаємо, залишати великогабаритні прилади біля звичайних баків заборонено, адже за це загрожує штраф від 340 до 1 360 гривень. Тож краще подбати про стару пралку, а не просто викинути її на смітник.