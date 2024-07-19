У "Сенс Банк" збій у роботі

У банку вже підтвердили, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків. Крім того, неможливо зробити переказ та обмін валют, а також оплатити послугу.

Які послуги не доступні зараз в "Сенс Банк"

Також клієнти не можуть здійснити покупку облігацій та автоцивілки. Є проблеми з відкриттям депозитів та кредитів, збірки та довідки тощо.

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Відомо, що цифровий банк переживає незаплановану технічну перерву.

Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше,

– повідомили в банку.

Водночас якщо клієнт потребує термінової допомоги, то у цій ситуації радять такий план дій:

Написати банку у будь-якій соцмережі (можна навіть у коментарях під постами),

Скористатися чатом підтримки.

Щойно всі системи будуть відновлені, "Сенс Банк" негайно повідомить усіх клієнтів про це.

Сьогодні, 19 липня, збій відбувся ще й у системі "Нової Пошти". Йдеться про обслуговування клієнтів. Як пояснюють, це відбулося через деяке програмне оновлення. Крім того, користувачі Vodafone теж скаржаться на збій, адже недоступні дзвінки та інші функції.