У роботі Monobank фіксують збій

Застосунок Monobank видає помилку при спробі зайти у нього. Техпідтримка працює над вирішенням проблеми.

Що сталося із застосунком Monobank

Користувачі повідомляють про збої у роботі мобільного застосунку банку Monobank, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Дивіться також Кіпрська компанія отримала контроль над Monobank

При спробі зайти у мобільний застосунок перед користувачами зʼявляється фірмовий кіт банку та повідомляє про помилку.

Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців,

— йдеться у відповіді техпідтримки Monobank.

Технічна підтримка компанії підтверджує перебої та запевняє, що фахівці вже працюють над цим.

Нагадаємо, що Monobank запустив нову програму винагород для бізнесу. Компанії зможуть отримувати 1% від суми всіх переказів на картки працівників.

Серед основних переваг сервісу:

перекази доступні цілодобово – 24/7/365, включно з вихідними та святами;

кошти надходять на картку впродовж кількох хвилин;

підписання відомостей відбувається дистанційно – через застосунок або вебкабінет;

рахунок для юридичної особи відкривається онлайн, без походів до відділень;

комісія за розрахунково-касове обслуговування – 0%;

випуск і обслуговування карток – безкоштовні.

Гороховський також зазначив, що у Monobank також звернулися до розпорядників бюджетних коштів із пропозицією оптимізувати виплати через нову систему, яка може зекономити ресурси держави.