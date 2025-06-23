Що сталося із застосунком Monobank
Користувачі повідомляють про збої у роботі мобільного застосунку банку Monobank, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
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При спробі зайти у мобільний застосунок перед користувачами зʼявляється фірмовий кіт банку та повідомляє про помилку.
Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців,
— йдеться у відповіді техпідтримки Monobank.
Технічна підтримка компанії підтверджує перебої та запевняє, що фахівці вже працюють над цим.
Нагадаємо, що Monobank запустив нову програму винагород для бізнесу. Компанії зможуть отримувати 1% від суми всіх переказів на картки працівників.
Серед основних переваг сервісу:
- перекази доступні цілодобово – 24/7/365, включно з вихідними та святами;
- кошти надходять на картку впродовж кількох хвилин;
- підписання відомостей відбувається дистанційно – через застосунок або вебкабінет;
- рахунок для юридичної особи відкривається онлайн, без походів до відділень;
- комісія за розрахунково-касове обслуговування – 0%;
- випуск і обслуговування карток – безкоштовні.
Гороховський також зазначив, що у Monobank також звернулися до розпорядників бюджетних коштів із пропозицією оптимізувати виплати через нову систему, яка може зекономити ресурси держави.