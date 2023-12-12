Збій у роботі Kyivstar: у "ПриватБанку" розповіли про вплив на роботу банкоматів та терміналів

12 грудня 2023, 12:07
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Джерело:

Hromadske

У вівторок, 12 грудня, в роботі одного із найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні стався масштабний збій. Йдеться про Kyivstar. Цю ситуацію прокоментували у державному "ПриватБанку".

Зокрема, у банку пояснили, як збій у Kyivstar певною мірою впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів. Більше детально про все розповів речник "ПриватБанку" Олег Серга.

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Масштабний збій в Kyivstar

Серга повідомив, що деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Зокрема, йдеться про мобільні картки Kyivstar. Тож, збій у системі оператора мобільного зв'язку призводить до проблем у роботі терміналів, які працюють на цих картках. 

Речник кредитора також зауважив, що деякі банкомати від "ПриватБанку" також використовують мобільний зв'язок від Kyivstar. Водночас частка таких одиниць у цій  мережі становить до 5%. Олег Серга наголосив, що збій Kyivstar на роботу банкоматів майже не вплинув. Максимальний ризик оцінили до 5%, адже збій може повпливати на роботу частини системи, але не на всю. 

Що відомо про збій у Kyivstar: 

  • У вівторок, 12 грудня, користувачі почали скаржитися на проблеми в оператора, зазначаючи, що не працює інтернет-мережа, не проходять смс-повідомлення;
  • Згодом у компанії пояснили, що стався технічний збій, а спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Також у Kyivstar перепросили за тимчасові незручності; 
  • Проте видання DEV.UA повідомило, що збій у Kyivstar виник через хакерську атаку на ядро мережі, посилаючись на власні джерела.
Автор: Віта Свірневська