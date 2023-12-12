Збій у роботі Kyivstar: у "ПриватБанку" розповіли про вплив на роботу банкоматів та терміналів

У вівторок, 12 грудня, в роботі одного із найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні стався масштабний збій. Йдеться про Kyivstar. Цю ситуацію прокоментували у державному "ПриватБанку".

Зокрема, у банку пояснили, як збій у Kyivstar певною мірою впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів. Більше детально про все розповів речник "ПриватБанку" Олег Серга.

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Масштабний збій в Kyivstar

Серга повідомив, що деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Зокрема, йдеться про мобільні картки Kyivstar. Тож, збій у системі оператора мобільного зв'язку призводить до проблем у роботі терміналів, які працюють на цих картках.

Речник кредитора також зауважив, що деякі банкомати від "ПриватБанку" також використовують мобільний зв'язок від Kyivstar. Водночас частка таких одиниць у цій мережі становить до 5%. Олег Серга наголосив, що збій Kyivstar на роботу банкоматів майже не вплинув. Максимальний ризик оцінили до 5%, адже збій може повпливати на роботу частини системи, але не на всю.

Що відомо про збій у Kyivstar: