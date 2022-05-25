Збільшення експорту та зниження споживання газу: у Міненерго розповіли про подальші плани

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що держава змінить свою стратегію щодо споживання газу. Цю заяву він зробив після зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Глава українського відомства висловив слова подяки міжнародними партнерами за допомогу Україні у процесі синхронізації з ENTSO-E. Він також додав, що в Україні є суттєвий потенціал для експорту електроенергії в країни Європи.

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Плани України щодо енергосектору

Під час зустрічі сторони також приділили увагу ситуації в національному енергосектору, яка є на сьогодні. Також вони обговорили плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи розвитку енергетики у майбутньому.

Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни,

– додав міністр.

За словами Германа Галущенка, збільшення обсягів українського експорту у сфері електроенергії дозволить державам у Європі замістити газ з Росії на достатньому рівні. Тоді як Україна має на меті зменшувати споживання газу до рівня власного видобутку. Крім того, держава й надалі буде прямувати курсом на перехід на безвуглецеву енергію.

На цьому шляху Україні сприятиме участь USAID у процесі підготовки нових проєктів з розбудови енергосектору. Ці плани мають на меті почати реалізовувати відразу після завершення війни.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив важливість гарантування ядерної безпеки та звільнення найбільшої в Європі атомної електростанції. Йдеться про ЗАЕС, яка на сьогодні перебуває під контролем російських окупантів. Під час зустрічі сторони обговорили в тому числі питання санкцій проти російських нафти та газу.

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