Про це нафтова компанія повідомила на своєму офіційному сайті. У Equinor додали, що компанія вирішила почати процес свого виходу зі спільних підприємств у Росії ще 27 лютого 2022 року.

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Норвезька нафтова компанія вийшла зі спільних з Росією проєктів

З того часу нафтова компанія з Норвегії припинила вкладати нові інвестиції у державу-агресорку, як і торгівлю нафтогазовими продуктами російського походження. Також в Equinor повідомили про списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року.

Відповідне рішення ухвалили під час зустрічі ради директорів компанії. Про це повідомив гендиректор та президент фірми Equinor Андерс Опедало. Цікаво, що компанія працювала на російському ринку понад 30 років.

До теми! У березні 2022 року компанія отримала 4 нафтові вантажі. Це було у рамках контрактів, які були укладені до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найбільша нафтова компанія Норвегії уже передала частку, яка їй належала, у 4 російських підприємствах "Роснефті" та зняла з себе усі майбутні зобов'язання. Нафтовий гігант також уклав угоду про вихід з проєкту "Харьяга".

У компанії заявили, що процес виходу з усіх проєктів з Росією завершений з дотриманням усіх вимог санкцій зі сторони Норвегії та Євросоюзу стосовно держави-агресорки.

Чому це важливо

Росія суттєво залежить від продажу нафти та газу, які сумарно складають більше ніж половину експорту. Проте після цинічного нападу на Україну державі-агресорці стало в рази складніше функціонувати на ринку, адже світ почав бойкот російських енергоресурсів.

Так, від них вже повністю відмовилися США, Велика Британія, Канада та Австралія. Водночас у Європі триває складна дискусія щодо запровадження ембарго на нафту з Росії.