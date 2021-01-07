Заворушення у Вашингтоні: ціна біткойна перевищила 36 тисяч доларів
Ціна біткойна різко пішла вверх після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня вийшли на мітинг до Капітолії. Криптовалюта досягла позначки 36 470 доларів.
За добу ціна біткойна виросла на 7%, 5 січня вона становила 35 634 долари. Про це свідчать дані біржі Binance.
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В січні 2021 року вартість криптовалюти виросла більше ніж на 20%.
Чому ціна біткойна знову виросла
- Цей приріст пов'язують з масштабними протестами, які відбулись 6 січня у США.
- Прихильники Дональда Трампа, який не визнає результати президентських виборів, штурмували будівлю Конгресу США, де відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.
- Законодавці були змушені перервати засідання, а у місті запровадили комендантський час.
- Пізніше Конгрес знову зібрався і відхилив заперечення Дональда Трампа з розгромним результатом.
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