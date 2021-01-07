Ціна біткойна різко пішла вверх після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня вийшли на мітинг до Капітолії. Криптовалюта досягла позначки 36 470 доларів.

За добу ціна біткойна виросла на 7%, 5 січня вона становила 35 634 долари. Про це свідчать дані біржі Binance. До теми Сутички у Капітолії США: хронологія подій – фото, відео В січні 2021 року вартість криптовалюти виросла більше ніж на 20%. Чому ціна біткойна знову виросла Цей приріст пов'язують з масштабними протестами, які відбулись 6 січня у США.

Прихильники Дональда Трампа, який не визнає результати президентських виборів, штурмували будівлю К онгресу США, де відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.

Законодавці були змушені перервати засідання, а у місті запровадили комендантський час.

Пізніше Конгрес знову зібрався і відхилив заперечення Дональда Трампа з розгромним результатом. Інвестувати на фінансових ринках просто. Замовте консультацію експерта Forex Club і дізнайтеся, як отримати 100% бонус!