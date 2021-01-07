Беспорядки в Вашингтоне: цена биткойнов превысила 36 тысяч долларов
Цена биткойнов резко пошла вверх после того, как сторонники Дональда Трампа 6 января вышли на митинг в Капитолии. Криптовалюта достигла отметки 36 470 долларов.
За сутки цена биткойнов выросла на 7%, 5 января она была 35 634 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
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В январе 2021 стоимость криптовалюта выросла более чем на 20%.
Почему цена биткойнов снова выросла
- Этот прирост связывают с масштабными протестами, которые состоялись 6 января во США.
- Сторонники Дональда Трампа, который не признает результаты президентских выборов, штурмовали здание Конгресса США, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.
- Законодатели были вынуждены прервать заседание, а в городе ввели комендантский час.
- Позже Конгресс снова собрался и отклонил возражения Дональда Трампа с разгромным результатом.
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