"Кіришинафтооргсинтез" зупинив роботу внаслідок удару українськими безпілотниками. Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували 14 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і "Радіо Свобода".

Контекст Кіриський НПЗ не перетравив українські дрони: "Мадяр" підтвердив ураження основного заводу

Що відомо про зупинку Кіриського НПЗ у Ленінградській області?

Джерела Reuters інформують, що ключова установка одного з найбільших російських НПЗ зупинила роботу після атаки українських дронів.

Роботу установки Кіриського НПЗ у Ленінградській області зупинили після пожежі. Вона забезпечувала майже 40% загальної переробної потужності заводу. Ремонт пошкоджень, за даними джерел, може тривати близько місяця,

– мовиться в дописі.

Щоб частково компенсувати втрати, росіяни збільшать навантаження на інші установки заводу.

"Очікується, що обсяги переробки будуть на рівні приблизно 75% від звичних. "Сургутнафтогаз", якому належить завод, офіційно ситуацію не коментував. У 2024 році Кіриський НПЗ переробив 17,5 мільйонів тонн нафти – це 6,6% від загальних обсягів у Росії", – написало ЗМІ.

Показуємо КІНЕФ ("Кіришинафтооргсинтез", Кіриський НПЗ) на карті Росії

Що виробляє Кіриський НПЗ?