Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і "Радіо Свобода".
Контекст Кіриський НПЗ не перетравив українські дрони: "Мадяр" підтвердив ураження основного заводу
Що відомо про зупинку Кіриського НПЗ у Ленінградській області?
Джерела Reuters інформують, що ключова установка одного з найбільших російських НПЗ зупинила роботу після атаки українських дронів.
Роботу установки Кіриського НПЗ у Ленінградській області зупинили після пожежі. Вона забезпечувала майже 40% загальної переробної потужності заводу. Ремонт пошкоджень, за даними джерел, може тривати близько місяця,
– мовиться в дописі.
Щоб частково компенсувати втрати, росіяни збільшать навантаження на інші установки заводу.
"Очікується, що обсяги переробки будуть на рівні приблизно 75% від звичних. "Сургутнафтогаз", якому належить завод, офіційно ситуацію не коментував. У 2024 році Кіриський НПЗ переробив 17,5 мільйонів тонн нафти – це 6,6% від загальних обсягів у Росії", – написало ЗМІ.
Показуємо КІНЕФ ("Кіришинафтооргсинтез", Кіриський НПЗ) на карті Росії
Що виробляє Кіриський НПЗ?
- Офіційна назва заводу – "Кіришинафтооргсинтез" (скорочено – КІНЕФ). А оскільки він розташований у місті Кіриши Ленінградської області, то його називають Кіриським НПЗ.
- Потужність заводу – 20 мільйонів тонн продукції на рік. Там виробляють близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема, бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне.
- "Кіришинафтооргсинтез" забезпечує окупаційну армію нафтопродуктами.
- НПЗ належить ПАО "Сургутнафтогаз" і постачає нафтопродукти для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Сировина – західносибірська та волгоуральська нафта.
- У березні 2024 року його вже намаглися уразити.
- Уночі 14 вересня по "Кіришинафтооргсинтезу" успішно вдарили Сили безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій.
- Відстань від Кіриського НПЗ до України – 800 кілометрів.