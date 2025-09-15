Второй по мощности НПЗ в России КИНЕФ остановил работу из-за атаки украинских БПЛА, – Reuters
- Российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после атаки украинскими беспилотниками.
- Ремонт может продлиться около месяца, при этом объемы переработки снизятся до 75% от привычных.
"Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после удара украинскими дронами. Второй по мощности НПЗ в России атаковали 14 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и "Радио Свобода".
Что известно об остановке Киришского НПЗ в Ленинградской области?
Источники Reuters информируют, что ключевая установка одного из крупнейших российских НПЗ остановила работу после атаки украинских дронов.
Работу установки Киришского НПЗ в Ленинградской области остановили после пожара. Она обеспечивала почти 40% общей перерабатывающей мощности завода. Ремонт повреждений, по данным источников, может длиться около месяца,
– говорится в сообщении.
Чтобы частично компенсировать потери, россияне увеличат нагрузку на другие установки завода.
"Ожидается, что объемы переработки будут на уровне примерно 75% от привычных. "Сургутнефтегаз", которому принадлежит завод, официально ситуацию не комментировал. В 2024 году Киришский НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти – это 6,6% от общих объемов в России", – написало СМИ.
Показываем КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез", Киришский НПЗ) на карте России
Что производит Киришский НПЗ?
- Официальное название завода – "Киришинефтеоргсинтез" (сокращенно – КИНЕФ). А поскольку он расположен в городе Кириши Ленинградской области, то его называют Киришским НПЗ.
- Мощность завода – 20 миллионов тонн продукции в год. Там производят около 80 видов нефтепродуктов, в частности, бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо.
- "Киришинефтеоргсинтез" обеспечивает оккупационную армию нефтепродуктами.
- НПЗ принадлежит ПАО "Сургутнефтегаз" и поставляет нефтепродукты для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Сырье – западносибирская и волгоуральская нефть.
- В марте 2024 года его уже пытались поразить.
- Ночью 14 сентября по "Киришинефтеоргсинтезу" успешно ударили Силы беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций.
- Расстояние от Киришского НПЗ до Украины – 800 километров.