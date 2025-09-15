Укр Рус
15 сентября, 17:52
Второй по мощности НПЗ в России КИНЕФ остановил работу из-за атаки украинских БПЛА, – Reuters

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после атаки украинскими беспилотниками.
  • Ремонт может продлиться около месяца, при этом объемы переработки снизятся до 75% от привычных.

"Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после удара украинскими дронами. Второй по мощности НПЗ в России атаковали 14 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и "Радио Свобода".

Что известно об остановке Киришского НПЗ в Ленинградской области?

Источники Reuters информируют, что ключевая установка одного из крупнейших российских НПЗ остановила работу после атаки украинских дронов.

Работу установки Киришского НПЗ в Ленинградской области остановили после пожара. Она обеспечивала почти 40% общей перерабатывающей мощности завода. Ремонт повреждений, по данным источников, может длиться около месяца, 
– говорится в сообщении.

Чтобы частично компенсировать потери, россияне увеличат нагрузку на другие установки завода.

"Ожидается, что объемы переработки будут на уровне примерно 75% от привычных. "Сургутнефтегаз", которому принадлежит завод, официально ситуацию не комментировал. В 2024 году Киришский НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти – это 6,6% от общих объемов в России", – написало СМИ.

Показываем КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез", Киришский НПЗ) на карте России

 

Что производит Киришский НПЗ?

  • Официальное название завода – "Киришинефтеоргсинтез" (сокращенно – КИНЕФ). А поскольку он расположен в городе Кириши Ленинградской области, то его называют Киришским НПЗ.
  • Мощность завода – 20 миллионов тонн продукции в год. Там производят около 80 видов нефтепродуктов, в частности, бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо.
  • "Киришинефтеоргсинтез" обеспечивает оккупационную армию нефтепродуктами.
  • НПЗ принадлежит ПАО "Сургутнефтегаз" и поставляет нефтепродукты для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Сырье – западносибирская и волгоуральская нефть.
  • В марте 2024 года его уже пытались поразить.
  • Ночью 14 сентября по "Киришинефтеоргсинтезу" успешно ударили Силы беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций.
  • Расстояние от Киришского НПЗ до Украины – 800 километров.