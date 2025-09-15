Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и "Радио Свобода".

Контекст Киришский НПЗ не переварил украинские дроны: "Мадьяр" подтвердил поражение основного завода

Что известно об остановке Киришского НПЗ в Ленинградской области?

Источники Reuters информируют, что ключевая установка одного из крупнейших российских НПЗ остановила работу после атаки украинских дронов.

Работу установки Киришского НПЗ в Ленинградской области остановили после пожара. Она обеспечивала почти 40% общей перерабатывающей мощности завода. Ремонт повреждений, по данным источников, может длиться около месяца,

– говорится в сообщении.

Чтобы частично компенсировать потери, россияне увеличат нагрузку на другие установки завода.

"Ожидается, что объемы переработки будут на уровне примерно 75% от привычных. "Сургутнефтегаз", которому принадлежит завод, официально ситуацию не комментировал. В 2024 году Киришский НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти – это 6,6% от общих объемов в России", – написало СМИ.

Показываем КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез", Киришский НПЗ) на карте России

Что производит Киришский НПЗ?