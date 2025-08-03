Саме Рокфеллери вважаються однією з могутніх родин у світі. Адже вони мали неабиякий вплив на ситуацію у США протягом декількох століть.

Як збагатилися Рокфеллери?

Рокфеллери продовжують мати значний вплив на бізнес, банківську справу, політику, освіту, мистецтво та соціальний сектор США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Britannica money.

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Не дивно, адже Джон Девісон Рокфеллер-старший став першим у світі мільярдером у 1916 році. Він отримав неабиякі статки саме завдяки нафтовому бізнесу.

Чим більше ріс світовий попит на нафту, тим сильнішим був вплив Рокфеллера. Особливо це стала відчутним після того, як нафтова галузь стала невід'ємною частиною американської економіки.

Зауважте! Через агресивні дії Рокфеллера у нафтовій галузі, Конгрес США прийняв закон Шермана про антимонопольне регулювання. Це рішення забороняло монополії.

Нащадки Рокфеллера почали звертати більше уваги саме на філантропію. Імовірно, таким чином вони також намагалися "відбілити" прізвище після чисельних скандалів.

Серед багатьох установ, які побудували родина Рокфеллерів варто виділити Рокфеллерівський центр на Мангеттені. Це місце створило 75 тисяч робочих місць в момент Великої депресії.

Не варто недооцінювати і вклад цієї родини у мистецьку галузь. Адже дружина Рокфеллера-молодшого, Еббі Олдріч Рокфеллер, була неймовірно впливовою діячкою у світі мистецтва.

Зверніть увагу! За оцінками Forbes, станом на 2024 рік, статки родини Рокфеллерів складали понад 10 мільярдів доларі. Зараз відомо про існування понад 200 спадкоємців цього багатства.