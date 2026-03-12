Члену правління Ощадбанку вручили підозру в службовій недбалості

Правління Ощадбанку тимчасово відсторонило відповідального за фінанси заступника голови правління (CFO) Олега Стринжу від роботи в тендерному комітеті на час проведення розслідування. Увечері середи, 11 березня, посадовцеві вручили підозру.

У чому підозрюють Стринжу?

Йдеться про вчинення кримінального правопорушення. Про це повідомила пресслужба фінустанови, передає "Інтерфакс-Україна".

Підозру заступнику голови правління вручила Печерська окружна прокуратура за статтею 367 Кримінального кодексу України, що стосується службової недбалості у процесі проведення закупівель.

Наголошуємо, що повідомлення про підозру є процесуальним кроком і не є судовим вироком чи встановленням вини,

– нагадали в Ощадбанку.

До слова, Стринжа обіймає посаду CFO з 2021 року. У банку додали, що за цей час він зробив значний внесок у покращення стандартів фінансового обліку та розвитку управлінської звітності, системно сприяв прозорості планування й скороченню видатків.

Фінансова установа за процедурами надаватиме всі необхідні матеріали правоохоронцям та органам правосуддя – з метою сприяння об'єктивному з'ясуванню фактичних обставин.

Довідка: за попередніми повідомленнями ЗМІ, справа стосується закупівлі банком акумуляторних батарей з інверторами на 140,9 мільйона гривень для забезпечення безперебійної роботи відділень.

Що відомо про кар'єру Стринжі?

Стринжа закінчив КНУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "прикладна математика" та КНЕУ за спеціальністю "фінанси та кредит" у межах магістерської програми "банківська справа". Здобув кваліфікацію магістра державного управління.

Має понад 25-річний досвід роботи в банківському секторі. Працював у банках "Сосьєте Женераль Україна" (Франція), ING Банк Україна (Нідерланди), "Пекао Україна" (Польща) тощо.

Членом правління Ощадбанку Стринжу як переможця конкурсу призначила Наглядова рада Ощадбанку, його кандидатуру погодив Нацбанк. Контракт, який розпочався 1 вересня 2021 року, було розраховано на 5 років.

Понад 6 років перед цим працював директором департаменту фінансового контролінгу Нацбанку та відповідав за планування, контроль та аналіз адміністративних витрат тощо.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року обрали нового голову правління Ощадбанку – Юрія Каціона, який працює там близько 25 років і пройшов шлях від головного економіста.