Шетті створив компанію WazirX для Індії у 2018 році, яку пізніше придбала найбільша у світі криптобіржа Binance.

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Правильна ідея та правильний момент

За його словами, останні три – чотири роки ринок цифрових валют був направлений на створення криптобірж та продуктів блокчейну першого рівня. Одне з ключових застосувань останнього – зберігання та управління цифровими валютами. Зокрема, йдеться про біткойн та Ethereum, які не контролюються центробанками.

Блокчейн Це децентралізований цифровий реєстр, який можна використовувати для запису даних і транзакцій.

Шетті наголосив, що ключем для створення нової великої криптокомпанії стане вибір правильної ідеї в правильний момент. 36-річний підприємець вважає, що наступна хвиля на ринку криптовалют буде мати відношення до споживчих товарів та зробить віртуальні монети більш доступними у повсякденному житті.

Deutsche Bank повідомляє, що станом на сьогодні у світі існує приблизно 50 мільйонів криптогаманців. Банк прогнозує, що до 2030 року ця цифра виросте до 200 мільйонів, оскільки використання цифрових валют досягне нового рівня.

Бізнесмен додав, що наразі ще рано говорити про масове впровадження криптовалют та технології блокчейну. Він наголосив, що головне завдання полягає у тому, щоб зрозуміти, коли настане правильний момент для цієї ідеї. Шетті зауважив, що багато задумів зараз неможливо реалізувати через технологічні можливості. Він порівняв ситуацію на ринку криптовалют з появою Інтернету. Спочатку через погані технології і низьку швидкість було складно надіслати електронний лист, а сьогодні відеодзвінки стали звичним явищем. Однак, регулятори з різних країн намагаються впоратися з індустрією, яка розвивається шаленими темпами.

Історія створення WazirX: дивитися відео

Зокрема, Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії заборонило Binance займатися будь-якою регульованою діяльністю на території країни. Але бізнесмен з Індії переконаний, що блокчейн створить для розробників та підприємців можливість внести свою лепту у формування нової хвилі інновацій. На його думку, "це час можливостей, коли будь-який підприємець або будь-хто, у кого є ідея, може увійти та реалізувати її".

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