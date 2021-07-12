Шетті створив компанію WazirX для Індії у 2018 році, яку пізніше придбала найбільша у світі криптобіржа Binance.
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Правильна ідея та правильний момент
За його словами, останні три – чотири роки ринок цифрових валют був направлений на створення криптобірж та продуктів блокчейну першого рівня. Одне з ключових застосувань останнього – зберігання та управління цифровими валютами. Зокрема, йдеться про біткойн та Ethereum, які не контролюються центробанками.
БлокчейнЦе децентралізований цифровий реєстр, який можна використовувати для запису даних і транзакцій.
Шетті наголосив, що ключем для створення нової великої криптокомпанії стане вибір правильної ідеї в правильний момент. 36-річний підприємець вважає, що наступна хвиля на ринку криптовалют буде мати відношення до споживчих товарів та зробить віртуальні монети більш доступними у повсякденному житті.
Бізнесмен додав, що наразі ще рано говорити про масове впровадження криптовалют та технології блокчейну. Він наголосив, що головне завдання полягає у тому, щоб зрозуміти, коли настане правильний момент для цієї ідеї. Шетті зауважив, що багато задумів зараз неможливо реалізувати через технологічні можливості. Він порівняв ситуацію на ринку криптовалют з появою Інтернету. Спочатку через погані технології і низьку швидкість було складно надіслати електронний лист, а сьогодні відеодзвінки стали звичним явищем. Однак, регулятори з різних країн намагаються впоратися з індустрією, яка розвивається шаленими темпами.
Історія створення WazirX: дивитися відео
Зокрема, Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії заборонило Binance займатися будь-якою регульованою діяльністю на території країни. Але бізнесмен з Індії переконаний, що блокчейн створить для розробників та підприємців можливість внести свою лепту у формування нової хвилі інновацій. На його думку, "це час можливостей, коли будь-який підприємець або будь-хто, у кого є ідея, може увійти та реалізувати її".