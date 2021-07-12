Шетти создал компанию WazirX для Индии в 2018 году, которую позже приобрела крупнейшая в мире криптобиржа Binance.

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Правильная идея и правильный момент

По его словам, последние три – четыре года рынок цифровых валют был направлен на создание криптобирж и продуктов блокчейна первого уровня. Одно из ключевых приложений последнего – хранение и управление цифровыми валютами. В частности, речь идет о биткоин и Ethereum, которые не контролируются центробанками.

Блокчейн Это децентрализованный цифровой реестр, который можно использовать для записи данных и транзакций.

Шетти подчеркнул, что ключом для создания новой большой криптокомпании станет выбор правильной идеи в правильный момент . 36-летний предприниматель считает, что следующая волна на рынке криптовалюты будет иметь отношение к потребительским товарам и сделает виртуальные монеты более доступными в повседневной жизни.

Deutsche Bank сообщает, что на сегодня в мире существует примерно 50 миллионов криптокошельков. Банк прогнозирует, что к 2030 эта цифра вырастет до 200 миллионов, поскольку использование цифровых валют достигнет нового уровня.

Бизнесмен добавил, что пока рано говорить о массовом внедрении криптовалюты и технологии блокчейна. Он отметил, что главная задача состоит в том, чтобы понять, когда наступит правильный момент для этой идеи. Шетти заметил, что многие замыслы сейчас невозможно реализовать через технологические возможности. Он сравнил ситуацию на рынке криптовалюты с появлением Интернета. Сначала из-за плохих технологии и низкую скорость было сложно отправить сообщение, а сегодня видео-звонки стали привычным явлением. Однако, регуляторы из разных стран пытаются справиться с индустрией, которая развивается бешеными темпами.

История создания WazirX: смотреть видео

В частности, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance заниматься любой регулируемой деятельностью на территории страны. Но бизнесмен из Индии убежден, что блокчейн создаст для разработчиков и предпринимателей возможность внести свою лепту в формирование новой волны инноваций. По его мнению, "это время возможностей, когда любой предприниматель или любой, у кого есть идея, может войти и реализовать ее".