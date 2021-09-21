В Україні до кінця року почнуть видавати зарплату в е-гривні: хто зможе отримати цифрові гроші

Українська влада активно працює над адаптацією криптоактивів у країні. На початку вересня Верховна Рада підтримала закон про легалізацію цифрових валют. Міністерство цифрової трансформації та Національний банк України представили спільний проєкт щодо розвитку е-гривні.

Мінцифри та Нацбанк планують у рамках пілотного проєкту виплатити зарплату співробітникам міністерства в е-гривні вже до кінця 2021 року. Про це повідомив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсен Макарчук.

Варте уваги Конкурент біткойна та децентралізація Інтернету: 5 найцікавіших криптовалют у 2021 році

В Україні планують виплачувати зарплату в е-гривні

Макарчук наголосив, що йдеться про обмежену можливість залучення цього інструменту. За його словами, наразі робоча група працює над технологічними та правовими питаннями проєкту. До амбітної програми також долучилися два банки, де можна буде конвертувати цифрову гривню у звичайну.

Є чітке бажання у рамках пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні,

– додав Макарчук.

Крім того, стало відомо, що є два пілотних проєкти, які будуть функціонувати на різних технологіях. Це дозволить державі розглянути кілька варіантів перед тим, як ухвалити остаточне рішення, якому надати перевагу.

Щодо повноцінного запуску цифрової національної валюти, то на думку Макарчука про це ще зарано говорити. Цілком можливо, що це вдасться зробити наприкінці наступного року. Попри легалізацію криптовалют, гривня – єдиний законний засіб платежу в Україні. Представник НБУ додав, що е-гривню часто помилково порівнюють з іншими віртуальними активами, хоча з юридичною точки зору це досить різні інструменти, хоча вони створені завдяки технології блокчейну.

Легалізацію цифрових активів в Україні: дивіться відео