Минцифры и Нацбанк планируют в рамках пилотного проекта выплатить зарплату сотрудникам министерства в е-гривне уже до конца 2021 года. Об этом сообщил директор Департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Макарчук.

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В Украине планируют выплачивать зарплату в е-гривне

Макарчук отметил, что речь идет об ограниченной возможности привлечения этого инструмента. По его словам, сейчас рабочая группа изучает технологические и правовые вопросы проекта. К амбициозной программе также присоединились два банка, где можно будет конвертировать цифровую гривну в обычную.

Есть четкое желание в рамках пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Министерства цифровой трансформации в е-гривне,

– добавил Макарчук.

Кроме того, стало известно, что есть два пилотных проекта, которые будут функционировать на разных технологиях. Это позволит государству рассмотреть несколько вариантов перед тем, как принять окончательное решение, которому отдать предпочтение.

Относительно полноценного запуска цифровой национальной валюты, то по мнению Макарчука об этом еще рано говорить. Вполне возможно, что это удастся сделать в конце следующего года. Несмотря на легализацию криптовалют , гривна – единственное законное средство платежа в Украине. Представитель НБУ добавил, что е-гривну часто ошибочно сравнивают с другими виртуальными активами, хотя с юридической точки зрения это достаточно разные инструменты, хотя они созданы благодаря технологии блокчейна.