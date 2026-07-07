Як розраховується посадовий оклад вчителів?

Мінімальна зарплата українських вчителів залежить від тарифного розряду, повідомляє ВРУ.

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Кожному педагогу присвоюють тарифний розряд зі спеціальним коефіцієнтом. Щоб визначити посадовий оклад необхідно помножити своє значення на базову ставку, тобто, нині – 3 470 гривень.

Відповідно, станом на липень 2026, мінімальна зарплата вчителя:

при 10 тарифному розряді, сума – від 6 315 гривень;

11 ТР – від 6 836 гривень;

12 ТР – від 7 356 гривень;

13 ТР – від 7 877 гривень;

14 ТР – від 8 397 гривень.

Це значення до обов'язкового підвищення на 40%. Нагадаємо, воно встановлене постановою Кабміну № 1749 від 26 грудня 2025 року. До того ж вчителі мають право на низку доплат. Зокрема, за роботу в несприятливих умовах, ведення інклюзивного класу, почесне звання і так далі.

Нагадаємо, з зарплати вираховують податки. Наразі ПДФО – 18%, а військовий збір – 5%. Тобто, з зарплати вираховують загалом 23%. ЄСВ, своєю чергою, сплачує роботодавець. Розмір такого щомісячного внеску – 22% від суми нарахованої зарплати.