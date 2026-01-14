До 5 200 гривень нарахують у січні: хто з українців отримає доплати у 2026 році

Деякі українці вже у січні 2026 року отримають надбавку до зарплати в розмірі 2 600 або 5 200 гривень, не враховуючи податків. Таким чином відбулося зростання оплати праці щонайменше на 30%.

Хто отримає надбавки до зарплат?

Мова йде про підвищення посадових окладів для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності, пише 24 Канал з посиланням на МОН.

Зростання оплати праці наразі буде на рівні 30%, а у вересні цей показник збираються переписати та додати ще 20%. Таке підвищення отримають також педагоги у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Доплати отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях. Розмір надбавки такий:

2 000 гривень (2 600 гривень до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;

4 000 гривень (5 200 гривень до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

Зауважте! Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Що відомо про зарплати в Україні?