Хто отримає надбавки до зарплат?
Мова йде про підвищення посадових окладів для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності, пише 24 Канал з посиланням на МОН.
Зростання оплати праці наразі буде на рівні 30%, а у вересні цей показник збираються переписати та додати ще 20%. Таке підвищення отримають також педагоги у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.
Доплати отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях. Розмір надбавки такий:
- 2 000 гривень (2 600 гривень до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;
- 4 000 гривень (5 200 гривень до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.
Зауважте! Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.
Що відомо про зарплати в Україні?
Медіанна зарплата в Силах оборони України у 2025 році зросла до 70,5 тисячі гривень, найбільше підвищення зафіксовано в Івано-Франківській області. Кількість вакансій у Силах оборони зросла на 238%, але відгуків поменшало на 6,2%, при цьому планується підвищення зарплат військових у 2026 році.
У Буковелі офіціанти можуть заробляти від 25 до 80 тисяч гривень, залежно від закладу та умов. У січні 2026 року середня зарплата офіціанта в Україні становить 25 тисяч гривень, із найвищими виплатами в Києві (37 500 гривень).
Загалом у листопаді 2025 року середня зарплата в Україні зросла на 0,9% до 27 167 гривень, із найвищими зарплатами у Києві та найменшими у Кіровоградській області. Найвищі зарплати отримували працівники ІТ-сфери (66 934 гривні), тоді як найменше платили освітянам (16 622 гривні).
У 2026 році три з чотирьох компаній планують підвищення зарплат, щоб утримати працівників та залучити нових фахівців. 28% компаній планують зростання зарплат на 11 – 15%, проте 6% взагалі не хочуть підвищувати виплати.