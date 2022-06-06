Зарплати в Україні: що відбувається на ринку праці з початку повномасштабної війни

Український центробанк представив новий макроекономічний та монетарний огляд. Однією з важливих тем є ситуація на ринку праці, в тому числі й питання щодо заробітної платні.

Згідно з останніми даними Нацбанку, в Україні нормалізувалася частка підприємств, які суттєво скоротили кількість працівників (йдеться про 30%) та тих, хто не скорочував свій штат.

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В середньому ситуація у контексті зайнятості стала кращою, проте тут роль може відігравати сезонний фактор. Водночас цей показник все ще на 25% менший, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку березня ця цифра сягала 40%.

Ситуація із зарплатами в Україні

В Україні наразі більшість підприємств не в змозі зберегти той рівень зарплат, який був на довоєнному рівні. Згідно з даними різних опитувань, на які посилається Нацбанк, у приватному секторі зафіксували падіння рівня заробітної плати в діапазоні від 25% до 50% у порівнянні з тим, що було до 24 лютого 2022 року.

У центробанку повідомили, що найвищий показник виявили у двох секторах: добувна промисловість та будівництво. Крім того, крок за кроком зростає частка компаній та бізнесів, які знижують заробітну платню на рівні 10% – 50%. У тому числі така динаміка стосується наступних сфер:

енергетика;

сектор послуг;

транспорт;

торгівля.

Натомість серед сільськогосподарських підприємств переважає інший тренд. Там переважають компанії, які незмінювали або навіть підвищили рівень заробітних плат для працівників.

Водночас за даними експертів, у травні 2022 року зарплати стали меншими на 10 – 60%. Цифри залежали від сфери діяльності. Тоді як зросла платня для представників кількох професій. Йдеться про:

водіїв,

медиків,

фармацевтів,

працівників у сферах переробної промисловості та сільського господарства.

Згідно з останнім звітом НБУ, трохи краща ситуація була зафіксована у бюджетному секторі. Людей частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат. Проте домогосподарств підтримують, у контексті доходів, завдяки наступним інструментам:

соціальним виплатам,

підвищенням пенсій,

збільшення рівня виплат українським військовим.

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