Зарплати в Україні: що відбувається на ринку праці з початку повномасштабної війни
Джерело:Національний банк України
Український центробанк представив новий макроекономічний та монетарний огляд. Однією з важливих тем є ситуація на ринку праці, в тому числі й питання щодо заробітної платні.
Згідно з останніми даними Нацбанку, в Україні нормалізувалася частка підприємств, які суттєво скоротили кількість працівників (йдеться про 30%) та тих, хто не скорочував свій штат.
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В середньому ситуація у контексті зайнятості стала кращою, проте тут роль може відігравати сезонний фактор. Водночас цей показник все ще на 25% менший, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку березня ця цифра сягала 40%.
Ситуація із зарплатами в Україні
В Україні наразі більшість підприємств не в змозі зберегти той рівень зарплат, який був на довоєнному рівні. Згідно з даними різних опитувань, на які посилається Нацбанк, у приватному секторі зафіксували падіння рівня заробітної плати в діапазоні від 25% до 50% у порівнянні з тим, що було до 24 лютого 2022 року.
У центробанку повідомили, що найвищий показник виявили у двох секторах: добувна промисловість та будівництво. Крім того, крок за кроком зростає частка компаній та бізнесів, які знижують заробітну платню на рівні 10% – 50%. У тому числі така динаміка стосується наступних сфер:
- енергетика;
- сектор послуг;
- транспорт;
- торгівля.
Водночас за даними експертів, у травні 2022 року зарплати стали меншими на 10 – 60%. Цифри залежали від сфери діяльності. Тоді як зросла платня для представників кількох професій. Йдеться про:
- водіїв,
- медиків,
- фармацевтів,
- працівників у сферах переробної промисловості та сільського господарства.
Згідно з останнім звітом НБУ, трохи краща ситуація була зафіксована у бюджетному секторі. Людей частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат. Проте домогосподарств підтримують, у контексті доходів, завдяки наступним інструментам:
- соціальним виплатам,
- підвищенням пенсій,
- збільшення рівня виплат українським військовим.
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