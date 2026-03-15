Квітневі зарплати військових вже на підході: чи чекати на оновлені суми

Квітневі виплати для військових уже наближаються, тож для багатьох актуальним стає питання, чи зміняться суми цього разу. Остаточний розмір нарахувань залежатиме від кількох чинників, які варто враховувати окремо.

Чи зростуть зарплати військових у квітні?

Із 1 квітня 2026 року базові правила нарахування грошового забезпечення для українських військовослужбовців залишилися без змін. У державному бюджеті на цей період не передбачено окремого фінансового ресурсу для перегляду посадових окладів, тому нарахування продовжують здійснювати за чинними нормативами, нагадує Міноборони.

Цікаво Як зміниться мінімальна зарплата в Україні з 1 березня

Це означає, що каркас військових виплат у квітні залишається тим самим, а головні суми, як і раніше, залежать не від календарної дати, а від посади, звання, тривалості служби та характеру виконуваних завдань.

Структура грошового забезпечення військовослужбовця складається з кількох основних блоків.

Насамперед це посадовий оклад – базова частина виплати, яка визначається рівнем відповідальності, функціоналом і складністю служби.

Окремо нараховується оклад за військовим званням – фіксована складова, що відображає статус військовослужбовця в ієрархії служби.

До цих двох елементів додається надбавка за вислугу років, яка обчислюється у відсотках від суми посадового окладу та окладу за званням.

Тобто чим довший строк служби, тим вищим є цей відсоток: система побудована за прогресивним принципом і для військових із багаторічною кар’єрою може бути суттєвою частиною загального доходу.

Водночас кінцева сума виплат для військового в умовах воєнного стану формується не лише з базового забезпечення.

Довідково: Істотний вплив мають додаткові винагороди, передбачені за виконання бойових і спеціальних завдань. Їх нараховують окремо, залежно від умов служби, місця перебування військовослужбовця та рівня ризику. Саме тому навіть за однакового звання чи посади двоє військових можуть отримувати відчутно різні суми.

Які є спеціальні доплати для військовослужбовців?

Окремий рівень фінансової підтримки передбачено для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, забезпечує оборону держави або залучений до спеціальних операцій. Такі доплати не є універсальними для всіх і залежать від документально підтвердженого характеру служби, вказує Міноборони.

У практичному вимірі це означає, що основне грошове забезпечення у квітні залишиться без загального підвищення, але фактичний дохід окремих категорій військових, як і раніше, визначатиметься насамперед обсягом бойових та спеціальних доплат.

Отже, у квітні 2026 року система грошового забезпечення військовослужбовців в Україні не зазнає загального перегляду. Базові оклади зберігаються на чинному рівні, а реальна різниця в доходах і надалі формується за рахунок вислуги років, виду служби, бойових доплат і права на окремі види матеріальної допомоги.

Чи є матеріальна допомога для військовослужбовців?