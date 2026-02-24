Яка буде мінімальна зарплата в Україні у березні?

У березні зміни мінімальної зарплати не планується, повідомляє Пенсійний фонд.

Тобто вона і наділі складатиме 8 647 гривень в місяць або 52 гривні в годину.

Відповідно, через це збільшення, змінилась і сума ЄСВ:

  • з 1 січня мінімальний внесок складає – 1 902,34 гривні;
  • а максимальний – 38 046,80 гривень.

Важливо! ЄСВ має сплачувати роботодавець. Це обов'язковий платіж. Аби робітнику зарахували стаж, роботодавець зобов'язаний своєчасно вносити ці платежі.

Зауважимо, що, згідно з законом "Про оплату праці", зарплата працівника за місяць не може бути менше встановленого мінімального значення. Водночас саме з цієї суми вираховуються обов'язкові податки:

  • військовий збір – 5%;
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%.

Якщо провести розрахунки, вийде, що:

Відповідно, "чиста" мінімальна зарплата наразі – 6 658,19 гривні.

Що ще важливо знати про мінімальну зарплату зараз?

  • У 2022 році мінімальна зарплата в Україні складала – 6 700 гривень. А у 2025 – 8 000 гривень.

  • Уряд може змінити підхід до підрахунку мінімальної зарплати в Україні. Зокрема, планується пов'язати мінімалку та середній рівень оплати праці в країні.

  • Також розглядається підхід, де мінімальна зарплата складає відсоток від середньої. Наразі, яка це може бути частка, невідомо.