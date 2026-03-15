Вырастут ли зарплаты военных в апреле?

С 1 апреля 2026 года базовые правила начисления денежного обеспечения для украинских военнослужащих остались без изменений. В государственном бюджете на этот период не предусмотрено отдельного финансового ресурса для пересмотра должностных окладов, поэтому начисления продолжают осуществлять по действующим нормативам, напоминает Минобороны.

Это означает, что каркас военных выплат в апреле остается тем же, а главные суммы, по-прежнему, зависят не от календарной даты, а от должности, звания, продолжительности службы и характера выполняемых задач.

Структура денежного обеспечения военнослужащего состоит из нескольких основных блоков.

Прежде всего это должностной оклад – базовая часть выплаты, которая определяется уровнем ответственности, функционалом и сложностью службы.

Отдельно начисляется оклад по воинскому званию – фиксированная составляющая, отражающая статус военнослужащего в иерархии службы.

К этим двум элементам добавляется надбавка за выслугу лет, которая исчисляется в процентах от суммы должностного оклада и оклада по званию.

То есть чем длиннее срок службы, тем выше этот процент: система построена по прогрессивному принципу и для военных с многолетней карьерой может быть существенной частью общего дохода.

В то же время конечная сумма выплат для военного в условиях военного положения формируется не только из базового обеспечения.

Справочно: Существенное влияние имеют дополнительные вознаграждения, предусмотренные за выполнение боевых и специальных задач. Их начисляют отдельно, в зависимости от условий службы, места пребывания военнослужащего и уровня риска. Именно поэтому даже при одинаковом звании или должности двое военных могут получать ощутимо разные суммы.

Какие есть специальные доплаты для военнослужащих?

Отдельный уровень финансовой поддержки предусмотрен для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, обеспечивает оборону государства или привлечен к специальным операциям. Такие доплаты не являются универсальными для всех и зависят от документально подтвержденного характера службы, указывает Минобороны.

В практическом измерении это означает, что основное денежное обеспечение в апреле останется без общего повышения, но фактический доход отдельных категорий военных, по-прежнему, будет определяться прежде всего объемом боевых и специальных доплат.

Итак, в апреле 2026 года система денежного обеспечения военнослужащих в Украине не претерпит общего пересмотра. Базовые оклады сохраняются на действующем уровне, а реальная разница в доходах и в дальнейшем формируется за счет выслуги лет, вида службы, боевых доплат и права на отдельные виды материальной помощи.

Есть ли материальная помощь для военнослужащих?