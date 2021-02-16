Заробіток після пандемії: як і куди вкласти гроші, щоб отримати чималий дохід

Пандемія коронавірусу, без сумніву, завдала величезної шкоди світовій економіці. Однак ті, хто мислить стратегічно, вже зараз думають про майбутнє. У що вкластися, щоб заробити після пандемії – дізнайтесь далі.

Економіка багатьох країн ще довго буде відходити від удару, який повсюди нанесла пандемія коронавірусу. Експерти Libertex вважають, що вже зараз варто почати придивлятися до різних активів, щоб заробити на зростанні після пандемії.

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Якщо задуматися про те, які торгові інструменти принесуть непоганий прибуток своїм інвесторам, то на думку спадають активи відразу з декількох секторів економіки.

Медицина і фармацевтика

Акції фармацевтичних та медичних компаній вже зараз показали вражаючі темпи зростання, оскільки під час пандемії, вироблена ними продукція, стала, як ніколи, затребуваною. Як яскравий приклад можна привести акції компанії Moderna або Pfizer:

з березня 2020 року папери Moderna подорожчали в 6 разів;

Pfizer – близько 12%.

Ці компанії займалися розробкою вакцин від коронавірусу, а їх акції на новинах про успіхи в створенні вакцини показали хороше зростання у 2020 році.

Папери компаній цієї галузі можуть продовжити рости в ціні і далі, і навіть після того, як коронавірус буде раз і назавжди переможений. Адже людство задумалося про те, що йому загрожують не тільки війни і екологічні проблеми, а й потенційні епідемії. У зв'язку з цим можна сміливо прогнозувати, що медицина і фармацевтика продовжать залишатися "на коні" ще довгий час.



Зростання акцій Moderna / Графіка Libertex

IT і комп'ютери

Ще одним сектором фінансового ринку, акції в якому показали хорошу динаміку, став IT-сектор. Такі компанії, як Facebook або Google зміцнили свої позиції під час пандемії завдяки високому попиту на їх сервіс. На тлі зростання попиту зросли й їх фінансові показники, а значить і збільшилася вартість акцій.

Наприклад, вартість акцій Facebook в березні 2020 року становила близько 145 доларів, а до початку 2021 року інфляція досягла 270 доларів.

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Зіткнувшись з коронавірусом, світу довелося прийняти нові виклики. В результаті все безповоротно змінилося. Хмарні технології, розвиток IT-інфраструктури, дистанційні комунікації – все це в результаті пандемії глибше інтегрувалися в життя людей, ставши невід'ємною частиною не тільки відпочинку, але і роботи. З огляду на зростання попиту на IT-сервіси, варто очікувати, що і надалі акції IT-компаній продовжать залишатися вигідним інструментом для вкладення коштів.

Електромобілі

Компанія Tesla, яка виробляє електромобілі, стала ще одним проривом фінансового ринку у 2020 році. Зростання інтересу споживачів до більш екологічного транспорту, а також зусилля талановитого глави компанії Ілона Маска привели до вражаючих результатів. Акції цієї компанії підскочили в ціні в більше ніж 8 разів, перевищивши 800 доларів.

З огляду на зростання тренду на охорону навколишнього середовища, можна припустити, що акції цієї Tesla продовжать рости. Разом з ними зможуть вирости і акції інших компаній, які будуть виробляти електромобілі.

Енергоносії

Попри інтерес до захисту навколишнього середовища, попит на традиційне паливо поки нікуди не йде. І якщо під час пандемії і обмежувальних заходів, вартість "чорного золота" знижувалася, досягнувши навіть негативної позначки, то під час появи успіхів в боротьбі з поширенням коронавірусу, ціна нафти почала зростати. Зокрема, до середини лютого 2021 року ціна марки Brent виросла більш ніж до позначки 60 доларів за барель.

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Оскільки світова економіка все ще залежить від нафти, варто визнати, що попит на неї буде зберігатися і після того, як завершиться пандемія коронавірусу. У зв'язку з цим хороший прибуток після пандемії можна буде отримати і від "чорного золота".



Ціна на нафту 16 лютого / Графіка Libertex

Як заробити на акціях

Щоб заробити потрібно мислити стратегічно, на перспективу. А це означає, що для отримання прибутку після пандемії потрібно вже зараз почати вибирати компанію, торгову платформу і шукати інструменти для інвестицій.

Однією з найбільш популярних і зручних торгових платформ є Libertex від Forex Club. Цим торговим терміналом користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу. Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android, що дозволяє заробляти буквально не встаючи з дивана з будь-якого пристрою.

Щоб почати отримувати прибуток в Libertex досить лише:

відкрити і поповнити торговий рахунок;

вибрати відповідний вам фінансовий інструмент;

визначитися з сумою угоди і напрямком руху.

Завдяки тому, що в Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу, а також стрічка новин, ви завжди зможете проаналізувати динаміку ринку і зробити прогноз зміни котирувань.

Якщо ж ви не хочете витрачати час на самостійний аналіз ринку, ви завжди можете звернутися до фахівців Forex Club. Експерти компанії з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові відповісти на ваші питання.