Де можна законно знайти алюмінієвий брухт

Алюміній широко використовується у побуті, будівництві та промисловості, тому знайти його можна в багатьох місцях, повідомляє 24 Канал. Найголовніше правило – збирати лише той метал, який належить вам або власник якого дав згоду на його передачу.

Часто алюмінієвий брухт залишається після ремонту квартир чи будинків. Це можуть бути старі віконні профілі, дверні конструкції, карнизи, труби вентиляції або інші демонтовані елементи. Якщо такі матеріали більше не використовуються, їх можна здати до пункту приймання.

Ще одним поширеним джерелом є старі побутові речі: каструлі, сковорідки, друшляки, алюмінієві тази, сходи, деталі велосипедів або меблів. Чимало алюмінію містять автомобільні деталі, які залишаються після ремонту транспортних засобів, якщо власник вирішив їх утилізувати.

Законно отримати метал можна також після розбирання власних господарських споруд або за домовленістю з підприємствами, майстернями чи сервісними центрами, які списують непридатні алюмінієві конструкції та обладнання.

Яких дій потрібно уникати

Експерти наголошують, що не можна демонтувати елементи інфраструктури, комунікацій чи обладнання, яке належить державі, громадам або приватним компаніям. Незаконне вилучення металу з ліній електропередач, залізниці, будівельних майданчиків, дорожніх конструкцій чи інших об'єктів може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Також не варто збирати метал на чужих приватних територіях без дозволу власника. Якщо походження брухту викликає сумніви, краще відмовитися від його придбання чи здавання, адже пункти приймання можуть перевіряти законність походження металу.

Перед здаванням алюмінієвого брухту варто порівняти ціни у кількох пунктах приймання, адже вони можуть відрізнятися залежно від виду металу, його чистоти, обсягу партії та регіону. Це допоможе отримати максимально вигідну оплату за законно зібрану сировину.

Зверніть увагу, що одним із найдорожчих кольорових металів в Україні сьогодні залишається мідь через її унікальні властивості. На ній можна заробити сотні гривень за кілограм брухту, залежно від його виду.