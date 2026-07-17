Як зростуть виплати співробітників бібліотек та працівників культури?

Для більшості зростання складе 70%, однак є і ті, для кого це збільшення буде меншим, розповіла міністерка культури Тетяна Бережна.

Тетяна Бережна Міністерка культури України Уряд ухвалив важливе рішення: з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду й Українського інституту книги зростуть на 70%.

У працівників для яких, уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть менше. Виплати цих осіб збільшаться на – 40%.

Цікаво! За словами Бережної, це рішення охопить приблизно 118 тисяч працівників цієї галузі.

Як вказала Бережна, тарифні розряди у сфері культури не переглядалися з 2009 року. Саме через це, працівники 1 – 14 тарифних розрядів отримували зарплату на рівні мінімальної. При цьому, кваліфікація та досвід таких співробітників значення не мали.

За даними Державної служби статистики України, у 2025 році середньомісячна заробітна плата у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури становила 22 721 гривні. Для порівняння, середня заробітна плата в економіці України сягнула 39 758 гривень. Через це відбувався відтік кадрів і втрата професіоналів,

– вказує Бережна.

Міністерка каже, що зарплати таких працівників продовжать змінюватись. Надалі відбуватиметься перехід до сучасної системи. Тобто, грошові виплати будуть залежати саме від результатів роботи.

До слова, ще лютому 2026 року українські бібліотекарі зробили звернення для уряду. Вони попросили переглянути не тільки розмір оплати, а і соціальний статус професії. Ця петиція не набрала потрібну кількість голосів – всього майже 12 тисяч. Нагадаємо, для розгляду необхідно – 25 тисяч.

У петиції просили переглянути оплату праці. Також там йшлося про необхідність змінити підхід до графіка таких працівників.