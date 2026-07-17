Насколько вырастут выплаты сотрудников библиотек и работников культуры?

Для большинства рост составит 70%, однако есть и те, для кого это увеличение будет меньше, рассказала министр культуры Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная Министр культуры Украины Правительство приняло важное решение: с 1 января 2027 года должностные оклады работников учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, а также Украинского культурного фонда и Украинского института книги вырастут на 70%.

У работников, для которых уже действуют коэффициенты повышения, оклады вырастут меньше. Выплаты этих лиц увеличатся на 40%.

Интересно! По словам Бережной, это решение коснется примерно 118 тысяч работников этой отрасли.

Как указала Бережная, тарифные разряды в сфере культуры не пересматривались с 2009 года. Именно из-за этого работники 1–14 тарифных разрядов получали зарплату на уровне минимальной. При этом квалификация и опыт таких сотрудников не имели значения.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году среднемесячная заработная плата в сфере библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры составляла 22 721 гривну. Для сравнения: средняя заработная плата в экономике Украины достигла 39 758 гривен. Из-за этого происходил отток кадров и потеря профессионалов,

– отмечает Бережная.

Министр отмечает, что зарплаты таких работников будут продолжать меняться. В дальнейшем произойдет переход к современной системе. То есть денежные выплаты будут зависеть именно от результатов работы.

К слову, еще в феврале 2026 года украинские библиотекари обратились с петицией к правительству. Они попросили пересмотреть не только размер оплаты, но и социальный статус профессии. Эта петиция не набрала необходимого количества голосов – всего почти 12 тысяч. Напомним, для рассмотрения необходимо 25 тысяч.

В петиции просили пересмотреть оплату труда. Также там речь шла о необходимости изменить подход к графику работы таких сотрудников.