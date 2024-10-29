Бізнесмен з Індії залишив спадок у понад 100 мільйонів доларів собаці та двом помічникам

Індійський бізнесмен Ратан Тата залишив вельми незвичний заповіт. Бізнесмен пояснив свій вибір.

Мільярдер з Індії залишив спадок власному собаці та помічникам

Ратан Тата, який очолював та вивів на міжнародний рівень конгломерат Tata Group, вказавши у власному заповіті свого пса та двох помічників. Чоловік помер на початку жовтня. Йому було 86 років, пише Daily Mail.

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Тата залишив домашньому улюбленцю Тіто. Також спадок отримають дворецький та помічник Конар Суббіах та кухар Раджан Шоу. Йдеться про суму у розмірі понад 100 мільйонів доларів. У заповіті бізнесмен зазначив, що Тіто, який залишався поряд до останніх днів, буде забезпечений "необмеженим доглядом" до кінця свого життя.

До теми! Ще частину спадку індійського підприємця отримають його брат Джиммі Тата та зведені сестри Ширін і Діанна Джеджибхой.

Нагадаємо, що серед тварин також є багатії. Найбагатшим домашнім улюбленцем у світі є німецька вівчарка на прізвисько Ґюнтер VI. До трійки лідерів входить кішка Нала, яка стала інтернет-сенсацією, та кішка співачки Тейлор Свіфт.