Миллиардер из Индии оставил наследство собственной собаке и помощникам

Ратан Тата, который возглавлял и вывел на международный уровень конгломерат Tata Group, указав в собственном завещании своего пса и двух помощников. Мужчина умер в начале октября. Ему было 86 лет, пишет Daily Mail.

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Папа оставил домашнему любимцу Тито. Также наследство получат дворецкий и помощник Конар Суббиах и повар Раджан Шоу. Речь идет о сумме в размере более 100 миллионов долларов. В завещании бизнесмен отметил, что Тито, который оставался рядом до последних дней, будет обеспечен "неограниченным уходом" до конца своей жизни.

К теме! Еще часть наследства индийского предпринимателя получат его брат Джимми Тата и сводные сестры Ширин и Дианна Джеджибхой.

Напомним, что среди животных также есть богачи. Самым богатым домашним любимцем в мире является немецкая овчарка по кличке Гюнтер VI. В тройку лидеров входит кошка Нала, которая стала интернет-сенсацией, и кошка певицы Тейлор Свифт.