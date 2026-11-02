Пішла в мінус: після прибуткового року "Запоріжсталь" зазнала мільярдних збитків

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Чому "Запоріжсталь" зазнає збитків

За підсумками січня – вересня вона отримала чистий збиток у розмірі 2,31 мільярда гривень. Для порівняння, за аналогічний період торік металургійний комбінат зафіксував 1,89 мільярда гривень прибутку, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нову проміжну звітність компанії.

Зауважимо, що лише на третій квартал 2026 року припало 1,25 мільярда гривень втрат. Керівництво "Запоріжсталі" пояснює такі результати низкою викликів.

Оскільки значна частина продукції йде на експорт, обмеження судноплавства в Чорному морі змушують шукати обхідні шляхи, як-от порти на Дунаї, залізничний та автомобільний транспорт. Проте ускладнення руху через західні кордони, зокрема з Польщею, затягує виконання контрактів і збільшує витрати на перевезення.

Окремим випробуванням для металургів стали перебої з електрикою, адже виробництво потребує значних ресурсів. Через пошкодження української інфраструктури внаслідок російських атак зберігаються ризики нестабільного постачання, обмежень споживання та навіть зростання тарифів.

Важливо! Якщо відключення світла стануть масштабнішими, комбінат може продовжувати операційну діяльність у знижених обсягах. Однак наразі важко оцінити, як саме такий сценарій вплине на фінансовий стан підприємства.

До того ж на експортну стратегію тиснуть нові європейські правила. Йдеться про механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який передбачає додаткові витрати для постачальників металургійної продукції з високим рівнем викидів парникових газів, а також квоти на ввезення окремих видів сталі до ЄС.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня, а також 17 жовтня. Російські ракети уразили об'єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва, убили та поранили працівників підприємства.