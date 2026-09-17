Що відомо про атаку на "Запоріжсталь"

Це вже четверта атака за проміжок часу дещо більше місяця, про що повідомили у компанії "Метінвест".

17 вересня вдосвіта Росія поцілила двома балістичними ракетами по Запоріжсталі. Епіцентри прильотів припали на промислові майданчики цехів, значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки ніхто з працівників не загинув. Але одну людину було госпіталізовано.

Загалом Росія випустила по "Запоріжсталі" 17 балістичних ракет, починаючи з серпня. Це вже четверта атака за трохи більше ніж місяць.

Олександр Мироненко Операційний директор Групи Метінвест Росія продовжує воювати з мирними людьми й свідомо руйнувати виробництво, яке забезпечує життєздатність української економіки, дає роботу тисячам запоріжців і виробляє українську сталь. Повторні удари по зупиненому підприємству – це спроба не дати йому відновитися і повернутися до роботи.

Наразі внаслідок російського обстрілу суттєво пошкоджено:

основне технологічне та допоміжне обладнання;

будівлі цехів;

залізничну інфраструктуру.

На комбінаті тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, що ще 11 серпня внаслідок російської атаки на Запоріжсталь було пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання. Того дня загинуло 8 співробітників, а ще 28 людей дістали поранення.

Вже 27 серпня відбулася друга атака. Внаслідок удару постраждали ті ж самі об’єкти виробництва, але минулося вже без загиблих та постраждалих.

А атака 12 вересня – вже третя – вразила доменне та сталеплавильне виробництво, енергетичні об’єкти та мережі, логістику. Крім того, постраждали чотири особи.