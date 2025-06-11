Золото випередило потужну валюту у резервах центробанків, встановивши новий рекорд

В останні роки центральні банки активно купували золото. У результаті дорогоцінний метал випередив одну з потужних валют у резервах регуляторів.

Запаси золото у світі

Наприкінці 2024 року золото вперше випередило євро в резервах світових центральних банків. Частка дорогоцінного металу сягнула 20%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо, що за останні 3 роки центральні банки купували понад 1 000 тонн золота на рік. Це вдвічі перевищує середній темп купівлі дорогоцінного металу до 2022 року. Наразі запаси золота у центробанках досягли рівня, який востаннє фіксували наприкінці 1970-х років.

Для порівняння, частка євро у резервах центробанків становить 16%. Цікаво, що американський долар продовжує стрімке падіння з частою у 46%.

Важливо додати, що з 2022 року ціни на золото суттєво зросли. При цьому, як правило, вартість дорогоцінного металу демонструє зворотну залежність від реальних прибутковостей. Зокрема, йдеться про те, що зі зростанням ставок привабливість золота на ринку падає, бо не приносить доходу.

Що таке золотий резерв Це запас золота, який перебуває під контролем центрального банку та/або міністерства фінансів країни. Золотий запас є частиною золотовалютного резерву



Проте 2022 рік став винятком, оскільки центральні банки купували золото попри підвищення процентних ставок більшістю центробанків у світі. Додамо, що найбільші резерви золота у світі мають центральні банки США, Німеччини та Італії. Для прикладу, золотий резерв США становить 8133,46 тонни.