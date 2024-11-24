У Китаї виявили нове родовище золота

Запаси золота в новому родовищі орієнтовно оцінили в понад 1 тисячу тонн. Про це пише 24 Канал з посиланням на Геологічне бюро провінції Хунань, де й виявили запаси дорогоцінного металу.

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Згідно з даними геологів, йдеться про понад 40 золотоносних жил на глибині 2 кілометри під родовищем золота Вангу в окрузі Пінцзян. Загальні запаси дорогоцінного металу становлять 300 тонн із максимальним вмістом золота в 138 грамів на тонну руди.

Важливо! При цьому поклади золота на глибині 3 кілометри оцінили у понад 1 тисячу тонн, або 600 мільярдів юанів (83 мільярди доларів). Для виявлення запасів золота використовують сучасні технології. Для прикладу, 3D-геологічне моделювання.

Нагадаємо, що золото суттєво подорожчало з початку року. Контракти на дорогоцінний метал з січня зросли на 31,20%. На момент створення цього матеріалу, вони торгуються на рівні 2718, 20 долара за унцію, згідно з даними MarketWatch.

Тоді як на спотовому ринку вартість золота коливається на рівні 2715 долара за унцію. Про це інформує Всесвітня золота рада.