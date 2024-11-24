В Китае обнаружили новое месторождение золота

Запасы золота в новом месторождении ориентировочно оценили в более 1 тысячи тонн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Геологическое бюро провинции Хунань, где и обнаружили запасы драгоценного металла.

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Согласно данным геологов, речь идет о более 40 золотоносных жил на глубине 2 километра под месторождением золота Вангу в округе Пинцзян. Общие запасы драгоценного металла составляют 300 тонн с максимальным содержанием золота в 138 граммов на тонну руды.

Важно! При этом залежи золота на глубине 3 километра оценили в более чем 1 тысячу тонн, или 600 миллиардов юаней (83 миллиарда долларов). Для выявления запасов золота используют современные технологии. Например, 3D-геологическое моделирование.

Напомним, что золото существенно подорожало с начала года. Контракты на драгоценный металл с января выросли на 31,20%. На момент создания этого материала, они торгуются на уровне 2718, 20 доллара за унцию, согласно данным MarketWatch.

Тогда как на спотовом рынке стоимость золота колеблется на уровне 2715 доллара за унцию. Об этом информирует Всемирный золотой совет.