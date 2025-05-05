Залізна руда – у фокусі: чи має Україна найбільші запаси природного ресурсу

В Україні виявили значні запаси залізної руди. З цим природним ресурсом країна входить до рейтингу світових лідерів.

Запаси залізної руди в Україні

В Інституті геологічних наук заявляли, що вважається, що в Україні найбільші поклади залізної руди у світі, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Проте інші джерела свідчать, що запаси залізної руди значні, але далеко не найбільші.

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За даними ДНВП "Геоінформ України", станом на початок 2021 року балансові запаси руд заліза становлять майже 18 мільярда тонн. Тоді як у Forbes, запаси залізної руди становлять 18,1 мільярда тонн, які оцінюють у 2 трильйони доларів США.

До теми! Ключові родовища залізної руди в Україні зосереджені кількох регіонах: в Криворізькому залізорудному басейні, що в Дніпропетровській області, а також в Керченському залізорудному басейні, що в Криму. Варто наголосити, що у 2014 році Росія захопила родовища Керченського залізорудного басейну, що в Криму.

Яка країна має найбільші запаси залізних руд

Водночас уряд Канади наводить інші дані. За підрахунками канадців, запаси залізної руди в Україні оцінювати в 6,5 мільярда тонн станом на 2023 рік. Додають, що в Україні зосереджено 3,4% світових запасів руд заліза. Відповідно країна займає 5 місце на глобальному ринку за запасами природних копалин.

Найбільші запаси залізної руди зосереджені в Австралії. Запаси країни оцінили в 58 мільярдів тонн. До п'ятірки лідерів входять ще такі країни: